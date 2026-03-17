Nucleare Artizzu rilancia il dibattito

Il dibattito sull’energia nucleare in Italia si riapre con il ritorno di un politico che sottolinea l'importanza di riconsiderare questa fonte energetica. La discussione coinvolge diversi attori, con posizioni contrastanti su rischi e benefici, mentre si affrontano nuove prospettive e preoccupazioni legate alla sicurezza e all’ambiente. La questione riaccende il confronto pubblico e politico su un tema sempre più attuale.

Iltema del nuclearetorna a farsi strada nel dibattito pubblico italiano, trascetticismimai del tutto sopiti enuove aperture legate all’evoluzione tecnologica. In questo scenario, un ruolo centrale lo giocaSogin(Società Gestione Impianti Nucleari), la società nata nel 1999 che si occupa dello smantellamento delle vecchie centrali italiane e della gestione dei rifiuti radioattivi. Uno dei nodi più sensibili resta quello della sicurezza. Artizzu sottolinea come lenuove tecnologie abbiano fatto passi avanti significativi.In sostanza, spiega che i reattori di ultima generazione sono progettati per “auto-proteggersi”: anche in caso di errore umano, entrano in funzione sistemi passivi basati sulle leggi fisiche del reattore che impediscono conseguenze gravi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Nucleare, Artizzu rilancia il dibattito Articoli correlati Leggi anche: Nucleare, Artizzu (Sogin): “Non possiamo fermarci al 2050, serve piano di lungo periodo” Nucleare, la grande sfida energetica lanciata da Gian Luca Artizzu di Sogin: “Ripristiniamo le vecchie centrali dismesse per tornare a essere indipendenti”Milano, 15 marzo 2026 – “Vogliamo rimanere fra i Paesi industrializzati o preferiamo consegnarci all’irrilevanza industrriale? Ecco, oggi il nucleare... Nucleare vs Rinnovabili. Il bivio | Nicola Armaroli, Marco Ricotti & Alessia Selmi | TEDxLakeComo Tutto quello che riguarda Nucleare Artizzu rilancia il dibattito Nucleare, scontro su Trino: Deambrogio contro Sogin «Un insulto alla realtà»Il segretario regionale di Rifondazione Comunista attacca le parole dell’AD di Sogin Artizzu sul ritorno dell’atomo. «Parlano di opportunità storica, ma qui restano scorie e promesse irrisolte». Il ma ... giornalelavoce.it Nucleare, la grande sfida energetica lanciata da Gian Luca Artizzu di Sogin: Ripristiniamo le vecchie centrali dismesse per tornare a essere indipendentiMilano, l’amministratore delegato della società pubblica per lo smantellamento delle centrali nucleari: Ci eviterà l’irrilevanza industriale. Nel Nordovest dell’Italia e a ridosso della Lombardia so ... ilgiorno.it