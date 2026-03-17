Norvegia | scandalo Epstein travolge diplomazia e corona

Il parlamento norvegese ha deciso di istituire una commissione indipendente per approfondire i collegamenti tra il ministero degli Esteri e Jeffrey Epstein, approvando la proposta all’unanimità. La decisione arriva in seguito a uno scandalo che coinvolge la diplomazia e la corona norvegese, portando alla luce questioni riguardanti i rapporti tra le istituzioni e Epstein. La commissione dovrà ora condurre un’indagine dettagliata sui fatti.

Il parlamento norvegese ha approvato all’unanimità la creazione di una commissione indipendente per indagare sui legami tra il ministero degli esteri e Jeffrey Epstein. La decisione, presa martedì 17 marzo 2026, mira a chiarire se figure chiave abbiano violato leggi o norme etiche. Le carte rilasciate dal Dipartimento di Giustizia americano hanno rivelato collegamenti tra Epstein e alti funzionari norvegesi, scatenando un’onda d’urto che ha raggiunto la famiglia reale e l’ex premier. Il primo ministro Jonas Gahr Støre ha sottolineato come i documenti dimostrino che chi è abbastanza ricco può comprare e abusare dell’influenza. L’ombra su Oslo: quando la diplomazia incontra lo scandalo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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