Nordio e Grosso | scontro sul Csm e il sorteggio

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e Enrico Grosso, presidente onorario del comitato Giusto NO, hanno avuto un confronto acceso riguardo al Csm e alla proposta di sorteggio. La discussione si è concentrata sulle differenze di opinione tra le posizioni dei due, evidenziando tensioni e divergenze sul tema. Il dibattito ha attirato l’attenzione su questioni di riforma e sul ruolo delle istituzioni giudiziarie.

Il dibattito acceso tra il ministro della Giustizia Carlo Nordio e Enrico Grosso, presidente onorario del comitato Giusto NO, ha illuminato le linee di frattura sul prossimo referendum costituzionale. La discussione si è concentrata sulla composizione del Consiglio Superiore della Magistratura (Csm), sul meccanismo del sorteggio e sulle implicazioni per l’indipendenza giudiziaria. Mentre Nordio auspica un’affluenza tra il 50 e il 60%, Grosso definisce il nuovo sistema come asimmetrico e umiliante per i magistrati. La tensione politica è palpabile in vista delle votazioni previste per domenica e lunedì prossimi. Il confronto televisivo ha messo in luce due visioni opposte: da un lato la volontà di rompere con le correnti interne alla magistratura, dall’altro la paura che la riforma minacci l’autonomia effettiva dei giudici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nordio e Grosso: scontro sul Csm e il sorteggio Articoli correlati Lo Voi contro Nordio: scontro acceso sul Csm paramafiosoIl XXV congresso di Magistratura Democratica si è aperto a Roma con uno scontro verbale acceso tra il procuratore Francesco Lo Voi e il ministro... Nordio: “Sorteggio eliminerà sistema para-mafioso al Csm”. L’ira dell’AnmÈ scontro tra il ministro della Giustizia Carlo Nordio e l’Anm, dopo le ultime parole del Guardasigilli legate al referendum costituzionale del... Riforma della giustizia, Travaglio e Zagrebelsky all'Anm: No alla separazione delle carriere Altri aggiornamenti su Nordio e Grosso scontro sul Csm e il... Temi più discussi: Referendum Giustizia, Il Confronto: Carlo Nordio ed Enrico Grosso il 17 marzo su Sky TG24; Nordio: Grazie per la solidarietà, dibattito referendum su contenuti; Referendum, la parola contesa tra Alessandro Sallusti ed Enrico Grosso; Il Confronto, Nordio e Grosso il 17 marzo su Sky TG24. Referendum, duello tv. Nordio: Spero affluenza tra il 50 e 60. Grosso: Sorteggio Csm umilianteIl confronto su Sky tg24. Il ministro: Se vince il sì parola d’ordine è ‘collaborazione’. La replica del presidente del comitato del no: Riforma blindata. repubblica.it Giustizia, confronto tv tra Nordio e Grosso. Il ministro: Spero in un’affluenza almeno tra il 50 e il 60%Confronto tv tra il ministro della Giustizia Carlo Nordio e Enrico Grosso, presidente onorario del comitato Giusto dire NO. Al centro del dibattito il ... affaritaliani.it Spiegare il merito non basta più se il dibattito è costruito sui giochi di prestigio. Nelle ultime settimane mi sono impegnata a spiegare i contenuti della riforma Meloni-Nordio e ad argomentare il mio No. Parlando con molte persone, mi sono resa conto che i dub - facebook.com facebook La legge Nordio, per ammissione dello stesso ministro della Giustizia, non risolve i problemi della giustizia in Italia. Il segretario dell'Anm Rocco Maruotti durante l’evento dell’ANPI di San Lorenzoa Roma ricorda invece cosa servirebbe per migliorare il sistema x.com