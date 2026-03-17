Nordcorea | 99,97% di voti per il carbone e il potere di Kim

Nelle ultime elezioni in Nord Corea, quasi tutta la popolazione ha preso parte alle consultazioni, con il 99,97% di voti favorevoli ai candidati proposti dal partito al governo. La consultazione ha coinvolto i cittadini chiamati a esprimersi sui candidati e sulla loro adesione al sistema politico vigente. La partecipazione è stata totale, senza indicazioni di voti contrari o schede bianche.

Le recenti consultazioni elettorali nella Popolare Democratica di Corea hanno registrato una partecipazione del 99,97% della popolazione chiamata alle urne per confermare i candidati proposti dal partito al governo. Domenica scorsa si è svolta la votazione che ha portato alla conferma dei deputati delle assemblee locali del popolo con un consenso quasi totale. Il leader Kim Jong Un ha esercitato il proprio diritto di voto scegliendo Jo Chol-ho, direttore della miniera di Chonsong, come nuovo rappresentante parlamentare. Secondo quanto riferito dall’agenzia ufficiale di Pyongyang, tutti i cittadini hanno partecipato con straordinario entusiasmo per consolidare il potere rivoluzionario attraverso questa elezione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nordcorea: 99,97% di voti per il carbone e il potere di Kim Articoli correlati Nordcorea, dov’è Kim Ju Ae? La figlia di Kim Jong Un assente dal congresso del partito(Adnkronos) – Che fine ha fatto Kim Ju Ae? E' la domanda che rimbalza dopo che la figlia del leader nordcoreano Kim Jong Un, indicata come sua... Leggi anche: Nordcorea: Kim elogia soldati che combattono a fianco della Russia