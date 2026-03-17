Da una fonte spagnola arriva una valutazione diretta su Raffaele Leone, con un commento che sottolinea come il contributo del giocatore non sia molto evidente. La stagione di Leone, che ha segnato 10 gol, viene descritta come nella media, senza particolari aspetti positivi o negativi che ne spicchino. La notizia si concentra sui fatti concreti riguardanti la sua performance attuale.

2026-03-16 19:11:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Chiunque penserebbe che una stagione da 10 gol sia quella che aggiunge Raffaele Leone Non è una brutta campagna. Ma, come accade in tante altre occasioni, i numeri non raccontano la realtà completa. E nel caso dell’esterno portoghese del Milan la storia è questa È stato a lungo lontano dalla versione che prometteva di collocarlo tra i giocatori più decisivi del globo. E domenica, in occasione della sconfitta contro la Lazio (1-0, a Roma), è arrivata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: Leao è stato sostituito in un’altra partita grigia. e ha reagito con rabbia alla decisione di Allegri, rifiutandosi di salutare l’allenatore italiano. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - “Non sta contribuendo molto, è evidente”

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