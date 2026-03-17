Non solo petrolio da Hormuz passa un terzo dei fertilizzanti mondiali | ecco l’impatto sull’agricoltura Ue e italiana

Da Hormuz passa un terzo dei fertilizzanti mondiali, oltre al petrolio. Questa rotta strategica è fondamentale per molte nazioni, inclusa l’Italia, che si preoccupa delle eventuali interruzioni nelle forniture. La dipendenza da queste rotte commerciali rende il settore agricolo sensibile alle tensioni internazionali, influenzando direttamente la disponibilità di prodotti essenziali per l’agricoltura europea e italiana.

Quando si scatena una crisi internazionale un paese export oriented come l’Italia si preoccupa in primo luogo per le possibili difficoltà nell’accesso ai mercati per le proprie merci. Ma, in realtà, molti problemi possono scaturire anche sul fronte dell’import, per produzioni sulle quali l’Italia è totalmente dipendente e le cui forniture rischiano di essere interrotte determinando ulteriori altri effetti negativi a cascata. Questo vale innanzitutto per i prodotti energetici, petrolio e gas che, dai paesi del Golfo Persico, vengono esportati in tutto il mondo ma anche per altre categorie di prodotti forse meno note al grande pubblico ma comunque decisive per un’altra fetta dell’economia mondiale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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