Uno studio recente ha analizzato campioni prelevati dall’asteroide Ryugu e ha scoperto che contengono tutte e cinque le basi nucleiche necessarie per il DNA e l’RNA degli organismi viventi. La scoperta è stata fatta attraverso analisi chimiche dettagliate sui campioni raccolti dalla missione spaziale. Questi risultati confermano che gli ingredienti per la vita sulla Terra potrebbero essere presenti nello spazio.

L’analisi di campioni prelevati dall’asteroide Ryugu ha rivelato la presenza di tutte e cinque le basi nucleiche fondamentali che costituiscono il DNA e l’RNA degli esseri viventi. Questa scoperta, pubblicata su Nature Astronomy, conferma che i mattoni della vita non sono rari nel Sistema Solare ma erano già presenti su corpi celesti ricchi di carbonio prima ancora della formazione della Terra. Il ritrovamento rafforza l’ipotesi che il nostro pianeta sia stato “fecondato” da bombardamenti di asteroidi che hanno fornito l’inventario chimico necessario per l’evoluzione biologica. un asteroide nello spazio (fonte: Unsplash) Ogni forma di vita sulla Terra si basa su due molecole essenziali per l’archiviazione e la trasmissione delle informazioni genetiche: l’acido desossiribonucleico ( DNA ) e l’acido ribonucleico ( RNA ). 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Non siamo nati qui: scoperto nello spazio l’ingrediente mancante del nostro DNA

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