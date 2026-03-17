Non è un paese per giovani

A Milano, il liceo Manzoni è stato occupato, portando a quattro il totale delle scuole coinvolte in questa modalità quest’anno. Si tratta della decima occupazione registrata in città, secondo quanto riferito dagli organizzatori. L’occupazione ha coinvolto studenti e insegnanti, senza che siano stati segnalati incidenti o tensioni particolari. La situazione si aggiunge a un quadro più ampio di proteste nelle scuole milanesi.

Anche il Manzoni è stato occupato. Si tratta del quarto liceo e della decima occupazione dall’inizio dell’anno a Milano. Di motivi per protestare ragazze e ragazzi ne hanno eccome: dalla situazione internazionale – e non dispiaccia se dei 1418enni si preoccupano del mondo che riceveranno in eredità – a quella in cui versa la scuola nel nostro Paese. Eppure, tranne appunto quando "occupano", quando scendono in corteo, quando bloccano una strada, la condizione giovanile e i problemi dell'insegnamento non finiscono quasi mai sotto i riflettori di talk show e dibattiti. Studenti e studentesse vengono, insomma, percepiti più come un problema ("ecco, ancora una scusa per saltare le lezioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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