Il laser viene spesso utilizzato per trattare tatuaggi, macchie, inestetismi e cicatrici, offrendo una soluzione a chi desidera migliorare l’aspetto della pelle. Questa tecnica viene impiegata sia da chi si pente di aver fatto un tatuaggio sia da chi affronta problematiche estetiche di vario tipo. Tuttavia, il trattamento presenta anche rischi e limitazioni che devono essere considerati.

Per i pentiti dei tatuaggi ma anche chi presenta macchie, inestetismi o cicatrici, il laser può rivelarsi davvero un ‘amico della pelle’. Ma attenzione: non tutte le luci e i laser medicali sono uguali. E, soprattutto, non tutti i trattamenti sono adatti a ogni pelle, anzi. “La diagnosi è sempre il primo passo perché lesioni cutanee che possono apparire come semplici ‘macchie’ o piccole ‘escrescenze’ possono avere origini molto diverse tra loro e non tutte sono trattabili con luci e laser medicali”, puntualizza Stefania Guida, professoressa associata di Dermatologia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele e membro del Direttivo Sidemast, la Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Non basta ‘fare il laser’, alla scoperta dei benefici (e dei rischi) per la pelle

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