Una grande festa si è svolta recentemente, organizzata come gesto di resistenza attraverso la musica. L’evento ha coinvolto diversi artisti e pubblico, con l’obiettivo di ricordare che la musica può ancora provocare riflessione e divertimento, anche in momenti difficili. La manifestazione ha rappresentato un momento di unione tra i partecipanti, che hanno condiviso emozioni e pensieri senza intermediari.

Una grande festa, un gesto di resistenza per ricordare a tutti che la musica può ancora far riflettere e divertire con consapevolezza. Cisco Bellotti ritrova la sua ‘grande famiglia allargata’ di musicisti e sabato sera porta sul palco del Vidia il progetto ‘Reduci’. Il nuovo doppio album dell’ex voce dei Modena City Ramblers si compone da un lato di brani antimilitaristi che raccontano l’attualità, e dall’altro di pezzi che omaggiano artisti come John Lennon, Erriquez della Bandabardò e Shane McGowan dei Pogues. Non mancheranno i brani di dischi come ‘Riportando tutto a casa’ e ‘La grande famiglia’. I biglietti sono in vendita sul sito di Ticketmaster e presso il Vidia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Noi, reduci di un mondo sparito"

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Stefano 'Cisco' Bellotti, il mondo ha bisogno di 'Reduci' come noi. La storica voce dei Modena City Ramblers torna dal vivo con un doppio album #ANSA x.com