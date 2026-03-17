Negli ultimi 25 anni in Italia si è diffusa una tendenza a confondere legalità e moralità, alimentando un dibattito acceso sulle riforme del sistema giudiziario. La questione riguarda principalmente le proposte di cambiamento che alcuni considerano eversive, sostenendo che solo la magistratura ha il compito di tutelare i cittadini dagli abusi di potere. La discussione si concentra sulle implicazioni di queste proposte e sul ruolo delle istituzioni giudiziarie.

Negli ultimi 25 anni ha preso piede in Italia una brutta abitudine culturale e politica, fondata sulla confusione tra i concetti di legalità e moralità. Chi scrive è figlio di un magistrato: ho sempre avuto ben presente la differenza tra l’esprimere un giudizio in un tribunale ed esprimere un’opinione al bar con gli amici. Al bar non c’è bisogno di prove inconfutabili, in grado di documentare e certificare l’innocenza o la colpevolezza di qualcuno o di qualcosa. Esistono scelte e comportamenti che, pur non essendo considerati reati dal codice penale, sono più che criticabili per chi riveste incarichi pubblici. Per esempio essere iscritti a una loggia massonica o a un’altra delle consorterie occulte che pretendono di condizionare le scelte di partiti e governi, pur non essendo esse sottoposte al giudizio né al voto dei cittadini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - No a una riforma eversiva! Solo la magistratura può difenderci dagli abusi del potere

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