Domani mattina alle 11:00, il Consiglio regionale dell’ANCI Sicilia si riunirà a Niscemi nella Sala Consiliare di Piazza Vittorio Emanuele III. La riunione si svolgerà nella cittadina siciliana e rappresenta uno spostamento rispetto al capoluogo. L’appuntamento è stato programmato per discutere questioni di interesse regionale.

Domani mattina, alle 11:00 di mercoledì 18 marzo 2026, il Consiglio regionale dell’ANCI Sicilia si riunirà a Niscemi, nella Sala Consiliare del Comune situata in Piazza Vittorio Emanuele III. Questo appuntamento non è una semplice riunione burocratica, ma un atto simbolico di vicinanza al sindaco Massimiliano Conti e alla sua comunità dopo gli eventi drammatici dello scorso gennaio. La scelta del luogo e del momento risponde a una necessità precisa: mantenere alta l’attenzione sulle difficoltà attuali e sugli interventi che devono essere attivati. Il presidente Paolo Amenta e il segretario generale Mario Emanuele Alvano hanno chiarito che la presenza fisica dell’associazione rappresenta un segnale forte per il territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Niscemi: il Consiglio ANCI si sposta dal capoluogo per agire

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