Niscemi | il Consiglio ANCI si sposta dal capoluogo per agire

Da ameve.eu 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani mattina alle 11:00, il Consiglio regionale dell’ANCI Sicilia si riunirà a Niscemi nella Sala Consiliare di Piazza Vittorio Emanuele III. La riunione si svolgerà nella cittadina siciliana e rappresenta uno spostamento rispetto al capoluogo. L’appuntamento è stato programmato per discutere questioni di interesse regionale.

Domani mattina, alle 11:00 di mercoledì 18 marzo 2026, il Consiglio regionale dell’ANCI Sicilia si riunirà a Niscemi, nella Sala Consiliare del Comune situata in Piazza Vittorio Emanuele III. Questo appuntamento non è una semplice riunione burocratica, ma un atto simbolico di vicinanza al sindaco Massimiliano Conti e alla sua comunità dopo gli eventi drammatici dello scorso gennaio. La scelta del luogo e del momento risponde a una necessità precisa: mantenere alta l’attenzione sulle difficoltà attuali e sugli interventi che devono essere attivati. Il presidente Paolo Amenta e il segretario generale Mario Emanuele Alvano hanno chiarito che la presenza fisica dell’associazione rappresenta un segnale forte per il territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

niscemi il consiglio anci si sposta dal capoluogo per agire
© Ameve.eu - Niscemi: il Consiglio ANCI si sposta dal capoluogo per agire

Articoli correlati

Frana a Niscemi: il Pd sposta la sede per agire subitoLa direzione regionale del Partito Democratico della Sicilia si sposta fisicamente a Niscemi per affrontare la crisi del territorio.

Bilancio, è scontro totale. E la battaglia si sposta dall’aula del Consiglio ai socialDopo le scintille in consiglio comunale, lo scontro politico sul bilancio di previsione per il prossimo triennio prosegue a colpi di dichiarazioni...

Approfondimenti e contenuti su Niscemi il Consiglio ANCI si sposta dal...

Temi più discussi: ANCI Sicilia, il 18 marzo il Consiglio regionale si riunirà a Niscemi; Ciclone Harry, ANCI Sicilia: Sostegno concreto ai Comuni colpiti e misure specifiche per Niscemi; Oltre mille i partecipanti al secondo incontro sul ME.PA.

A Niscemi il Consiglio regionale dell’ANCI SiciliaIl Consiglio regionale dell’ANCI Sicilia, l’organismo più rappresentativo dell’Associazione, si riunirà domani a Niscemi.Un gesto di vicinanza al sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, e alla sua co ... strettoweb.com

ANCI Sicilia, il 18 marzo il Consiglio regionale si riunirà a NiscemiIl Consiglio regionale dell’ANCI Sicilia, l’organismo più rappresentativo dell’Associazione, si riunirà a Niscemi il prossimo 18 marzo. Un gesto di vicinanza al sindaco di Niscemi, Massimiliano Conte ... ansa.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.