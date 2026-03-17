Nigeria attentati suicidi nella città di Maiduguri | 23 morti e oltre 100 feriti

Nella notte di lunedì, nella città di Maiduguri, nel nord-est della Nigeria, si sono verificati due attentati suicidi che hanno causato almeno 23 morti e oltre 100 feriti. Le esplosioni hanno colpito aree pubbliche e sono state attribuite a gruppi armati. La polizia ha avviato indagini per identificare i responsabili dell’attacco. La situazione di sicurezza nella regione rimane tesa.

Almeno 23 persone sono state uccise e più di 100 ferite in presunti attentati suicidi lunedì notte che hanno preso di mira la città di Maiduguri, nel nord-est della Nigeria. È stato uno degli attacchi più gravi della storia recente nella città martoriata dal conflitto. Residenti e servizi di emergenza avevano precedentemente riferito all’Associated Press che tre esplosioni erano state segnalate in luoghi affollati a Maiduguri, la capitale dello stato di Borno, tra cui in un mercato importante e all’ingresso dell’ospedale universitario universitario di Maiduguri. La prima esplosione è stata registrata intorno alle 19:30 all’ingresso... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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