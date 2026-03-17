Niente corruzione | respinto l’arresto per Caltagirone

Il Tribunale del Riesame di Palermo ha confermato il rifiuto dell’arresto per Alessandro Caltagirone, respingendo l’appello della Procura contro la decisione del Gip. La richiesta di detenzione preventiva era stata avanzata nel contesto di un procedimento legale in corso. La decisione del tribunale si basa sulle risultanze emerse durante le indagini e sulle valutazioni giuridiche fatte dai giudici.

Il Tribunale del Riesame di Palermo ha respinto l’appello della Procura contro la decisione del Gip che aveva negato l’arresto per Alessandro Caltagirone. I giudici hanno stabilito che non esistono prove sufficienti a dimostrare un comportamento corruttivo da parte dell’ex direttore generale dell’ASP di Siracusa. L’ordinanza chiarisce come le intercettazioni e i documenti processuali smentiscano l’esistenza di qualsiasi patto illecito tra il dirigente pubblico e la società privata coinvolta nella gara per i servizi di ausiliarato. La magistratura evidenzia come Caltagirone abbia mantenuto una posizione di rigoroso distacco dalle richieste avanzate dagli imprenditori, chiudendo rapidamente gli incontri in cui si tentava di influenzare la procedura di appalto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Niente corruzione: respinto l’arresto per Caltagirone Articoli correlati Operazione antidroga a Caltagirone: un arresto e una denunciaABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli serrati contro lo spaccio nel Calatino Non si arresta l’attività della Polizia di Stato nel contrasto al traffico... Caltagirone: il tribunale respinge l’arresto, fineIl Tribunale del Riesame di Palermo ha respinto l’appello della Procura, confermando la decisione del Gip che escludeva l’arresto per Alessandro... Una raccolta di contenuti su Niente corruzione Argomenti discussi: L'inchiesta sulla cittadinanze vendute ai brasiliani: no dal riesame all'arresto del sindaco Gaglio. Riesame respinge l'appello: per l'ex dg Caltagirone niente domiciliari, per i giudici mancano prove di favoritismiIl Riesame non rileva prove su nomine pilotate e appalti truccati a carico del già direttore generale dell'Asp di Siracusa ... lasicilia.it Appalti truccati in Sicilia: niente domiciliari per l’ex manager dell’Asp di SiracusaRespinto dal tribunale del Riesame l’appello della Procura di Palermo contro il no del Gip all’arresto di Alessandro Caltagirone. newsicilia.it