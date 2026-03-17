Nidaa Badwan | la luce dell’anima dà colore anche alla fotografia

Nidaa Badwan utilizza la fotografia per catturare l’espressività del corpo e la meraviglia delle forme. Le sue immagini rendono visibile lo stupore di una traccia e il significato di un gesto, trasformando ogni scatto in un’opera che riflette la luce dell’anima. La sua arte si concentra sull’umanità e sull’intensità di ogni dettaglio catturato con attenzione e sensibilità.

Casadei L’espressività del corpo, la meraviglia di una forma, lo stupore di una traccia, il significato di un gesto diventano arte con la fotografia di Nidaa Badwan. Nata ad Abu Dhabi nel 1987, si trasferisce nella Striscia di Gaza che lascerà per emigrare nella Repubblica di San Marino, oggi vive nella nostra provincia ad Isola del Piano. Luce dal buio, l’amore ha nome di donna con l’Accademia degli Scomposti di Fano è la summa del suo lavoro nella mostra di Palazzo Bracci Pagani, promossa dalla Fondazione Carifano, con il patrocinio del Comune di Fano. Fotografa di talento, sale alla ribalta internazionale quando il New York Times divulga il suo grido di libertà celebrando la forza dei suoi autoscatti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nidaa Badwan: la luce dell’anima dà colore anche alla fotografia Articoli correlati Il prisma dell’amore, recensione: luce, colore e sentimento filtrati in stile NetflixIl prisma dell'amore intreccia talento artistico e desiderio emotivo nella Londra d'inizio Novecento; un romanzo visivo intenso e riflessivo grazie a... Il “nuovo” Armani senza Re Giorgio: Leo Dell’Orco firma la collezione Uomo “Cangiante”, tra giochi di luce e coloreA Milano la prima sfilata uomo curata da Leo Dell’Orco dopo la morte di Giorgio Armani: codici intatti, ritmo nuovo, dettagli più liberi Nel... Tutto quello che riguarda Nidaa Badwan Argomenti discussi: Nidaa Badwan: la luce dell’anima dà colore anche alla fotografia. Nidaa Badwan. Macerata accoglie The Saving LightUn’edizione del cuore, dello spirito e del pensiero, ovviamente del talento. Si potrebbe definire in questo modo quella del 2024 del Premio Pannaggi/Nuova generazione che, ideato dall’Associazione ... exibart.com La resistenza pacifista di NidaaPronta a cogliere ovunque bagliori di luce, anche i più flebili e deboli ma ancora vitali per tenere viva la speranza che dalle oscurità possano crescere e venire alla luce germogli di pace e libertà. rainews.it