La Cremonese sta considerando l’eventuale esonero del tecnico dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina, una delle concorrenti per la salvezza. La squadra ha subito una battuta d’arresto che l’ha portata in piena zona retrocessione, rendendo urgente una decisione sul futuro della guida tecnica. La società sta analizzando le opzioni possibili in vista delle prossime partite.

La pesante sconfitta interna contro la Fiorentina, diretta concorrente per la salvezza, nell’ultimo turno di campionato, ha fatto sprofondare i grigiorossi in piena zona retrocessione e per questo la società sta valutando seriamente di cambiare guida tecnica. Davide Nicola è, dunque, fortemente un bilico, tanto che già circolano i nomi dei possibili successori. NICOLA IN BILICO: IL DESTINO DEL TECNICO PSRE GIÀ SEGNATO La Cremonese è in caduta libera, uno scenario inimmaginabile fino a qualche tempo fa, visto i risultati ottenuti e il gioco espresso. Improvvisamente, la squadra ha smesso di vincere, fino ad arrivare in zona retrocessione, che ora dista tre punti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Nicola in bilico: la Cremonese pensa all’esonero del tecnico

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