L'agente di Neymar, Pini Zahavi, ha commentato la recente esclusione del giocatore brasiliano dalle convocazioni del ct Ancelotti per le amichevoli della nazionale. Zahavi ha espresso fiducia nel fatto che l'allenatore non commetterà un errore nel prendere questa decisione. La dichiarazione arriva in risposta alle scelte della selezione brasiliana riguardo ai giocatori convocati e non convocati per le partite amichevoli.

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© Calcionews24.com - Neymar, parla il suo agente Pini Zahavi: «Credo che Ancelotti non commetterà questo errore!». A cosa ha fatto riferimento

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