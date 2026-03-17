Nestlé ha annunciato che i neopapà e caregiver dell’azienda possono usufruire di 12 settimane di Baby Leave retribuite, in occasione della Festa del Papà. La misura prevede che il 90% dei dipendenti coinvolti abbia aderito all’iniziativa, che permette di prendersi cura dei figli appena nati o dei familiari. La durata del congedo si estende così per tre mesi, offrendo un sostegno concreto ai lavoratori.

Nestlé celebra la Festa del Papà ricordando la Baby Leave: 12 settimane retribuite per neopapà e caregiver, con un’adesione del 90%. ASSAGO – In occasione della Festa del Papà, il Gruppo Nestlé in Italia rilancia il valore della Nestlé Baby Leave, il congedo retribuito di 12 settimane dedicato ai neopapà e alle seconde caregiver. Una misura introdotta nel 2022 che, a oggi, è stata utilizzata da 242 papà, pari al 90% degli aventi diritto, confermandosi uno degli strumenti aziendali più apprezzati e innovativi nel panorama del welfare italiano. La Baby Leave supera di gran lunga i dieci giorni previsti dalla normativa nazionale e si configura come una scelta culturale prima ancora che organizzativa: operai, impiegati e dirigenti hanno usufruito del congedo senza differenze di ruolo o livello. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Nestlé: con la Baby Leave la Festa del Papà dura tre mesi

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