La guerra continua senza apparente via d’uscita, dopo che un alto funzionario iraniano ha annunciato che Mojtaba Khamenei, la Guida Suprema dell’Iran, ha rifiutato le proposte di riduzione delle tensioni e di cessate il fuoco avanzate da due Paesi intermediari. L’annuncio conferma la permanenza dello stato di conflitto tra Iran e Stati Uniti, senza segnali di discesa della tensione.

La guerra va avanti. Secondo quanto riferito da un alto funzionario iraniano, la Guida Suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, ha respinto le proposte di riduzione delle tensioni o di cessate il fuoco con gli Stati Uniti, presentate a Teheran da due Paesi intermediari. Lo riporta la Reuters. La posizione di Khamenei, che auspica una vendetta contro Stati Uniti e Israele, è stata "molto dura e decisa" durante la sua prima riunione di politica estera, ha affermato il funzionario, senza specificare se la Guida Suprema fosse presente di persona. L'alto funzionario, che ha chiesto di rimanere anonimo, ha dichiarato che il nuovo leader ha chiarito che non è "il momento giusto per la pace finché Stati Uniti e Israele non saranno messi in ginocchio, non accetteranno la sconfitta e non pagheranno un risarcimento". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nessuna via d'uscita dalla guerra: dopo Trump pure Khamenei boccia i mediatori

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