Nessun errore dell' arbitro confermato il ' rosso' a Wesley

Durante la partita tra Como e Roma, l'arbitro ha assegnato un secondo cartellino giallo a Wesley, confermando così il suo espulsione. Non ci sono stati errori o scambi di persona nel corso delle decisioni prese dall’arbitro riguardo a quell’episodio. La scelta di mostrare il cartellino è stata considerata corretta e ufficiale.

AGI - Nessuno scambio di persona in occasione del secondo giallo comminato a Wesley durante Como-Roma. Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, infatti, non ha accolto la segnalazione del club giallorosso "in merito al possibile scambio di persona in relazione all'ammonizione inflitta al calciatore Wesley al 19 del secondo tempo". Oltre ad aver acquisito le immagini televisive, il giudice ha "richiesto e ricevuto un supplemento di istruttoria da parte dell'arbitro Davide Massa nel quale il medesimo dichiarava che al 19 del secondo tempo il calciatore numero 38 del Como Diao era contrastato in maniera regolare... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - "Nessun errore dell'arbitro", confermato il 'rosso' a Wesley Articoli correlati Moviola Como Roma, dubbio il rosso a Wesley: errore di Massa? Tutti gli episodi del matchdi Redazione JuventusNews24Moviola Como Roma, diversi gli episodi dubbi in questa partita a partire dal rosso a Wesley. L’arbitro Chiffi riparte dalla B dopo Atalanta-Napoli: nessun errore in Milan-Parma per PiccininiDopo gli episodi contestati in Milan-Parma e Atalanta-Napoli, niente stop disciplinare per Chiffi e Piccinini. Contenuti utili per approfondire Nessun errore Temi più discussi: Altri errori e veleni: arbitri senza pace; Atalanta-Udinese 2-2, le spigolature di Serina. Palladino, il crono e la Ferrieri Caputi. E Dino l’imprendibile; Incredibile CAN: 7 a Manganiello! Gervasoni avrebbe promosso l’arbitro fermato con Chiffi; Il tocco di braccio di Ricci non è da rigore: Doveri promosso dopo il derby. E La Penna torna in A. Lo stratagemma dell’arbitro Issa Sy, che tira fuori il cartellino rosso ma non espelle nessunoL'arbitro senegalese Issa Sy ha trovato un trucco geniale al termine di Esperance Tunisi-Al Ahly di CAF Champions League: un cartellino rosso preventivo ... fanpage.it Moviola Benfica-Napoli: partita non pulita dell’arbitro, ma nessun errore crucialePartita non pulitissima per lo sloveno Vincic, un arbitro buono per tutte le stagioni, sempre proposto da Rosetti: l’arbitro la chiude con ben 32 falli commessi e tre cartellini gialli. Non ci sono ... corrieredellosport.it MARELLI (DAZN) PROMUOVE MANGANIELLO: "NESSUN ERRORE IN INTER-ATALANTA" Luca Marelli, esperto arbitrale di DAZN, interviene per fare chiarezza sugli episodi contestati della sfida tra Inter e Atalanta, promuovendo l'operato dell'arbitro Ma - facebook.com facebook No. Nessun giudice può essere punito per un errore giudiziario a meno che non si dimostri dolo o grave colpa. O ovviamente un reato. Ma lì subentra il penale. Gli errori giudiziari si combattono con i gradi di giudizio. x.com