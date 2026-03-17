Nerviano precipita in un fosso mentre lavora con la ruspa | ferito un operaio di 55 anni

Un operaio di 55 anni è rimasto ferito a Nerviano mentre lavorava con una ruspa in un cantiere di via Santa Maria. La macchina è improvvisamente caduta in un fosso di circa tre metri, causando l’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza all’uomo, trasportandolo in ospedale per le cure necessarie.

Nerviano (Milano), 17 marzo 2026 – Mentre è al lavoro in un cantiere in via Santa Maria, a Nerviano, la ruspa su cui si trovava è improvvisamente caduta in un fosso per circa tre metri. Un operaio di 55 anni è rimasto ferito oggi mentre guidava il mezzo. I soccorsi per liberare l'operaio caduto con la ruspa a Nerviano Sul posto sono arrivati subito i soccorsi e i pompieri del Distaccamento di Rho col personale del 118. I vigili del fuoco hanno provveduto a liberare l'operaio rimasto incastrato, cosciente ma con ferite multiple ad una gamba. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Legnano. Sul posto anche i tecnici di ATS per accertare le dinamiche dell'incidente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nerviano, precipita in un fosso mentre lavora con la ruspa: ferito un operaio di 55 anni Articoli correlati Leggi anche: Cremona, precipita dalla piattaforma: morto operaio di 55 anni Leggi anche: Incidente sul lavoro, operaio precipita dal tetto di un capannone mentre lavora ai lucernai, il 25enne è grave