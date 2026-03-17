Nereto | esperti smontano la Legge Nordio prima del voto

A Nereto, esperti si preparano a spiegare i contenuti della Legge Nordio prima del voto. La cittadinanza è invitata a partecipare a un incontro pubblico mercoledì 18 marzo alle 20:45 nella sala S. L’obiettivo è chiarire i punti principali della riforma legislativa che riguarda aspetti fondamentali dell’ordinamento giuridico. La discussione sarà aperta a tutti i cittadini interessati.

La cittadinanza di Nereto sarà chiamata a riflettere in modo consapevole su una riforma legislativa che tocca i pilastri dello Stato di diritto, con un incontro pubblico fissato per mercoledì 18 marzo alle ore 20:45 presso la sala S. Allende. L’iniziativa, intitolata Le ragioni del NO, mira a smontare le semplificazioni sulla c.d. Legge Nordio attraverso l’intervento di giuristi e magistrati che mettono al centro il valore dell’autonomia della magistratura. Il dibattito vedrà la partecipazione della Professoressa Anna Ciammariconi, associato di Diritto Pubblico Comparato presso l’Università degli Studi di Teramo, che esaminerà la portata dell’intervento legislativo oggetto del referendum. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nereto: esperti smontano la Legge Nordio prima del voto Articoli correlati Chieti: esperti smontano la riforma della magistraturaUn incontro di approfondimento sulla separazione delle carriere nella magistratura è in programma per il 10 marzo presso l’Università Gabriele... Catanzaro: analisi post-Carrara, 3 esperti smontano la partitaLa serata di mercoledì 4 marzo 2026 si preannuncia densa per gli appassionati di calcio, con l'atteso appuntamento dello studio giallorosso dedicato...