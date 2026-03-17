Neonati sepolti a Parma dalle dichiarazioni della mamma nessuna scusa | Ha scelto per lei il ruolo della vittima

La Procura di Parma ha chiesto una condanna a 26 anni di reclusione per una donna accusata dell’omicidio premeditato dei suoi due figli. Dalle dichiarazioni della madre, non sono emerse giustificazioni o scuse per quanto accaduto, e lei ha descritto la propria posizione come quella di una vittima. Le indagini sono ancora in corso, mentre il processo si avvia alla fase finale.

La Procura di Parma ha chiesto 26 anni di carcere per Chiara, accusata dell’omicidio premeditato dei suoi due bambini. In aula la ragazza ha letto una lettera che sembra volerla rappresentare come vittima, senza scuse. Le indagini e le perizie però rivelano un disegno premeditato, ripetuto e privo di empatia, nonostante la giovane età. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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