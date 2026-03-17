Nella scuola di Kimi, uno studente scriveva sul banco che desiderava vincere in Formula 1 e ricorda una volta aver preso 10. La professoressa di Antonelli descrive il suo comportamento in classe come esempio di impegno, ricordando quando le chiese se avesse paura a guidare a 300 all'ora. Entrambi i casi mostrano aspetti diversi della personalità degli studenti.

Andrea Kimi Antonelli è seduto al primo banco. È il 15 settembre 2023, all’Istituto Gaetano Salvemini di Casalecchio di Reno è appena suonata la campanella del nuovo anno. La professoressa Alessandra Regina, docente di Economia Aziendale, entra in classe per conoscere gli alunni. La domanda è uguale per tutti: “Qual è il tuo sogno?”. Quando arriva il suo turno, Kimi risponde sicuro: “Vorrei vincere un Gran Premio in Formula 1”. Tre anni dopo, il giovane pilota della Mercedes ci è riuscito: il 19enne è diventato il secondo più giovane di sempre (dopo Verstappen) a trionfare. “Ho seguito la gara in Cina da casa, mi sono commossa insieme a lui – ha ammesso la professoressa Regina -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nella scuola di Kimi: "Scriveva sul banco che voleva vincere in F1. E quella volta che prese 10..."

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