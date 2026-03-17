Durante la cerimonia della novantottesima edizione degli Oscar, l'evento si è svolto senza grandi sorprese o intoppi, nonostante le tensioni legate ai conflitti globali. La serata è proseguita con la presenza di attori, registi e professionisti del settore, che hanno assistito alla premiazione in un clima di massima sicurezza. La manifestazione si è conclusa senza incidenti rilevanti.

Hollywood A «Una battaglia dopo l’altra» di P.T. Anderson vanno 6 statuette: quattro all’horror «Sinners». L’assenza di Sean Penn, pochi accenni all’attualità, mai nominato Trump Hollywood A «Una battaglia dopo l’altra» di P.T. Anderson vanno 6 statuette: quattro all’horror «Sinners». L’assenza di Sean Penn, pochi accenni all’attualità, mai nominato Trump Niente grosse sorprese o grandi sbavature: la cerimonia per la novantottesima edizione degli Academy Awards si è svolta in un’atmosfera di elegante efficienza (sulla East Coast alle 11 si poteva esser già a letto), blindata quasi ermeticamente dal caos e dai conflitti globali – se non fosse per l’assenza forse velatamente polemica di Sean Penn (vincitore del premio di miglior attore non protagonista), il «No war. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Nella lunga notte degli Oscar blindata dai «conflitti globali»

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