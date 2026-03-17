Come si passa dalla cucina di casa alla cucina di un ristorante stellato? Qual è il percorso che porta un semplice cuoco a diventare uno chef? E che cosa significa lavorare in brigata, al fianco di chef internazionali? La cucina di qualità è diventata negli anni una moda, tanto da creare un vero e proprio fenomeno: il turismo enogastronomico. Incuriositi dall’argomento, abbiamo avuto l’opportunità di conoscere lo chef Edoardo Montagni, che ci ha portato a Milano nella cucina del ristorante Mudec, dove lavora a fianco dello chef stellato Enrico Bartolini. Perché ha iniziato a cucinare e quando? "Ho iniziato a cucinare perché i miei familiari sono appassionati di buon cibo e volevo farli mangiare bene. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nella cucina del Mudec: "La mia strada verso le stelle"

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