Nel Sahel Washington riscopre la realpolitik Ecco perché

Gli Stati Uniti hanno avviato un nuovo dialogo con i governi militari del Sahel, riconsiderando la loro strategia in Africa occidentale. Washington sta riformulando le proprie azioni nella regione e ha deciso di stabilire un canale diretto con i leader militari locali. La mossa riflette un cambio di approccio nel rapporto tra le due parti, senza coinvolgere altri attori o elementi di analisi più approfonditi.

Gli Stati Uniti stanno ricalibrando la propria strategia in Africa occidentale, aprendo un nuovo canale di dialogo con i governi militari del Sahel. L’amministrazione di Donald Trump sembra infatti orientata a ristabilire relazioni di cooperazione con una serie di giunte alla guida di Paesi del Sahel come Mali, Burkina Faso e Niger, invertendo la direzione seguita fino ad ora. Negli ultimi giorni il capo dell’ufficio per gli Affari africani del Dipartimento di Stato Nick Checke ha effettuato visite ufficiali in Burkina Faso e Niger, dopo essersi recato il mese scorso in Mali. Le missioni diplomatiche indicano un’intensificazione dei contatti i Paesi dell’Alleanza degli Stati del Sahel, un blocco di governi militari che negli ultimi anni aveva progressivamente ridotto i propri rapporti con le potenze occidentali. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Nel Sahel Washington riscopre la realpolitik. Ecco perché Articoli correlati Critical Minerals Summit. Ecco perché conta la missione a Washington di TajaniIl ministro degli Esteri Antonio Tajani sarà domani a Washington per partecipare alla riunione ministeriale sui minerali critici, Critical Minerals... Ecco perché Roma rimarrà sempre un partner irrinunciabile per WashingtonIl Mediterraneo resta uno dei pochi teatri in cui gli Stati Uniti non possono permettersi un vero disimpegno.