Nel Roero si produce la giusta quantità di vino

Nel Roero, una zona del Piemonte tra Langhe e altre terre, si produce la quantità di vino considerata corretta. La produzione locale si concentra su vigneti di qualità, mantenendo un equilibrio tra quantità e cura del territorio. La zona è nota per le sue cantine che lavorano con attenzione, offrendo una produzione regolare e stabile di vini. La vendemmia si svolge ogni anno secondo le consuete modalità.

Il Roero è in una parte di Piemonte dove, se ci finisci, finisci bene. Siamo tra Langhe e Monferrato, ma la geografia ci ricorda subito che non siamo né nelle Langhe né nel Monferrato; siamo sulla riva sinistra del Tanaro, nel cuore delle colline del vino, in provincia di Cuneo ma lontani un’oretta abbondante di macchina dal capoluogo; siamo in un triangolo che sta molto più vicino ad Alba che ad Asti, tanto che diversi comuni della Docg del Roero portano addosso la specifica “d’Alba” come un promemoria topografico: Corneliano d’Alba, Piobesi d’Alba, Vezza d’Alba e altri. Il Roero, quindi: cos’è? È una porzione di Piemonte meridionale che poggia su un materiale un tempo comune e oggi rarissimo: la cultura contadina. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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