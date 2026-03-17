Neet in calo | la Toscana scende al 13%

In Toscana, la percentuale di giovani Neet è diminuita dal 22% nel 2015 al 13% nel 2024. Il dato riguarda il settore giovanile regionale, che mostra un calo consistente nel numero di giovani che non studiano né lavorano. Questa variazione si riflette in un cambiamento strutturale nel panorama occupazionale e formativo locale.

Il giovanile della Toscana registra un cambiamento strutturale significativo, con la quota di giovani Neet che scende drasticamente dal 22% del 2015 al 13% nel 2024. Questo dato, emerso dall’analisi congiunta dell’Irpet e della Regione Toscana presentata a Firenze, segna una netta inversione di tendenza rispetto al decennio precedente, posizionando il territorio regionale in linea con le medie del Centro-Nord e nettamente al di sotto della media nazionale ferma al 18%. Tuttavia, dietro il miglioramento statistico si nascondono dinamiche sociali complesse: due terzi dei casi riguardano giovani inattivi, mentre un quinto cerca lavoro ma non lo trova per brevi periodi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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