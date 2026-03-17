Navi di scorta insufficienti e le incognite per Kharg | le opzioni e i rischi Usa

Le autorità hanno segnalato che le navi di scorta disponibili sono insufficienti per garantire la sicurezza della nave Kharg. Si discute delle possibili opzioni e dei rischi associati alla protezione della nave, mentre le incognite per il futuro della missione rimangono. Donald Trump ha recentemente commentato sulla situazione, sottolineando la rilevanza strategica dei mari per il commercio globale.

Stavolta Donald Trump sembra aver dimenticato che i mari sono le vene giugulari del commercio. Un svista non da poco. Soprattutto per un grande uomo d'affari. Una svista che rischia di costargli cara. Liberare Hormuz non è uno scherzo. E conquistare il terminale di Kharg - situato di fronte al Kuwait e a ridosso della sponda nord orientale del Golfo Persico - non è un gioco da ragazzi. Soprattutto se nessuno dei tuoi alleati è disposto a darti una mano. E peggio ancora se l'"armada" spedita a fronteggiare l'Iran non è stata pensata per quel tipo di operazioni. Per conquistare Kharg bisogna passare da Hormuz. Dunque bisogna liberare un collo di bottiglia che nel punto più stretto non supera i 16 chilometri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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