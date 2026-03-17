Napoli Scampia controlli sul trasporto scolastico | sequestrati 8 furgoni abusivi

A Napoli, nel quartiere di Scampia, i carabinieri e la Polizia Municipale hanno effettuato controlli sul trasporto scolastico e sequestrato sette furgoni completamente irregolari. Durante le verifiche sono state applicate sanzioni per un totale di 22 mila euro e sono state ritirate nove patenti di guida. Sono stati quindi individuati e fermati mezzi non conformi alle norme vigenti.

Carabinieri e Polizia Municipale scoprono 7 mezzi totalmente irregolari: sanzioni per 22mila euro e 9 patenti ritirate. Il servizio a largo raggio nel quartiere. A Scampia i Carabinieri della locale stazione, insieme agli agenti della Polizia Municipale, hanno effettuato un servizio di controllo a largo raggio, con particolare attenzione al trasporto scolastico. Un settore delicato, spesso al centro di verifiche per sicurezza e regolarità. Sette mezzi totalmente abusivi su diciotto controllati. Durante l’operazione sono stati controllati 18 veicoli: ben 7 sono risultati completamente abusivi, privi di licenza e con conducenti sprovvisti di certificato di abilitazione professionale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli Scampia, controlli sul trasporto scolastico: sequestrati 8 furgoni abusivi Articoli correlati Controlli della Polizia Locale sul trasporto scolastico, scoperti veicoli abusivi e modificati Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia Locale ha effettuato un’operazione straordinaria di controllo dei veicoli adibiti al trasporto scolastico,... Napoli, controlli in Piazza Carlo III: sequestrati 5 dehors abusiviTempo di lettura: 2 minutiMassiccia operazione di controllo della Polizia Locale di Napoli in Piazza Carlo III, finalizzata al contrasto... Contenuti e approfondimenti su Napoli Scampia Temi più discussi: Fa i chilometri sulle scale di casa: la scoperta dei carabinieri; Malore fatale alla guida nella zona di Chiaia, deceduto un uomo di 75 anni; Festa per il docufilm di Comencini. Manfredi: Entro l'anno i primi 150 nuovi alloggi a Scampia; Controlli movida a San Ferdinando - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online. Napoli, blitz antidroga a Scampia: pusher arrestato dai carabinieriNel corso dei controlli nelle aree comuni dello stabile, i militari hanno inoltre rinvenuto due proiettili e una dose di marijuana, sequestrati a carico di ignoti ... ilgazzettinovesuviano.com Napoli, pedinato dai carabinieri spacciava crack: 53enne arrestato a ScampiaEnnesimo arresto a Scampia, questa volta di un 53enne già noto alle forze dell’ordine, per spaccio e detenzione di stupefacenti, durante un recente blitz ... ilmattino.it Oggi a Scampia, insieme ai fantastici colleghi di Jonas Napoli per lavorare insieme agli studenti - facebook.com facebook Napoli, aggressioni nella notte: uomo pestato a Scampia e 19enne accoltellato per lo scooter x.com