A Napoli, Rampulla ha commentato che, con nove partite e 810 minuti ancora da giocare, il sogno scudetto rimane aperto. Ha dichiarato che, sebbene la conquista sia complicata, non è impossibile. La squadra si prepara alle ultime sfide di questa stagione, consapevole delle proprie possibilità e della strada ancora da percorrere.

"> NAPOLI – Nove giornate, 810 minuti per decidere tutto. Il Napoli è ancora lì, sospeso tra la certezza della Champions e un sogno scudetto che, seppur complicato, non è ancora del tutto svanito. A riaccendere la speranza è Michelangelo Rampulla, intervistato da Il Mattino, che invita a non escludere scenari clamorosi. Secondo quanto riportato da Gennaro Arpaia su Il Mattino, l’ex portiere della Juventus del 2002 – quella della rimonta sull’Inter – traccia un parallelo che non passa inosservato. Gennaro Arpaia, sulle colonne de Il Mattino, sottolinea come Rampulla non voglia dare nulla per scontato: «Tanti anni di calcio mi hanno insegnato a non dare niente per scontato». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Rampulla riapre il sogno: «Scudetto difficile, ma non impossibile»

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