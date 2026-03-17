Napoli polizia arresta ex boss e influencer Gennaro Panzuto

La polizia ha arrestato Gennaro Panzuto, ex boss e influencer, che deve scontare una condanna definitiva a otto anni e mezzo di carcere. L'uomo è stato fermato in relazione a un procedimento legale che ha portato alla sua detenzione. L'arresto è stato comunicato dalle forze dell'ordine e confermato dalle autorità competenti.

(Adnkronos) – Gennaro Panzuto, ex boss e influencer, è stato arrestato e deve scontare una condanna definitiva a otto anni e mezzo di carcere. Il 51enne pregiudicato di Napoli noto come Genny terremoto, ex boss della Torretta diventato una personalità social, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli a Frosinone in esecuzione. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Chi è Gennaro Panzuto ex boss influencer su TikTok arrestato a Frosinone per "residuo di pena"Gennaro Panzuto, ex boss della camorra diventato un influencer su TikTok, è stato arrestato a Frosinone. Leggi anche: Arrestato Gennaro Panzuto, l’ex camorrista influencer torna in carcere Una selezione di notizie su Gennaro Panzuto Temi più discussi: Napoli, polizia arresta ex boss e influencer Gennaro Panzuto; In manette Genny o' terremoto Panzuto, tiktoker da migliaia di followers ex killer dei Licciardi; Giugliano, sirena della polizia e targhe straniere trovate in un locale abusivo: arrestati due uomini; Morto Paolo Pazzaglia ex candidato sindaco della Spezia, malore o incidente sono le piste più probabili. Napoli, polizia arresta ex boss e influencer Gennaro PanzutoGennaro Panzuto, ex boss e influencer, è stato arrestato e deve scontare una condanna definitiva a otto anni e mezzo di carcere. Il 51enne pregiudicato di Napoli noto come Genny terremoto, ex boss del ... adnkronos.com Dai riflettori dei social al carcere: arrestato l’ex pentito Gennaro PanzutoNuovo sviluppo giudiziario che riporta l’attenzione su una figura già nota agli inquirenti: l’ex collaboratore di giustizia Gennaro Panzuto è stato arrestato nelle ultime ore nell’ambito di un’operazi ... internapoli.it È stato arrestato a Frosinone Gennaro Panzuto, 51 anni, pregiudicato napoletano noto come "Genny terremoto" L'uomo deve scontare una condanna definitiva a 8 anni e 6 mesi di carcere per reati legati agli stupefacenti - facebook.com facebook Arrestato Gennaro Panzuto, l'ex boss della camorra diventato influencer su TikTok #napoli x.com