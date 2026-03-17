Napoli-Milan biglietti in vendita | prezzi e fasi

Sono stati messi in vendita i biglietti per la partita tra Napoli e Milan, che si terrà lunedì 6 aprile alle ore 20:45. La vendita è iniziata e include diverse fasi con prezzi variabili. Sono disponibili i tagliandi per i tifosi interessati, seguendo le modalità stabilite dall'organizzazione. La vendita dei biglietti proseguirà fino alla data dell'incontro.

Parte ufficialmente la vendita dei biglietti per Napoli-Milan, la sfida in programma lunedì 6 aprile alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. La società azzurra ha comunicato che la distribuzione dei tagliandi è iniziata oggi, martedì 17 marzo alle ore 12:00, con un sistema di vendita organizzato in più fasi e con priorità per alcune categorie di tifosi. La prima finestra è riservata agli abbonati Full della stagione 202526, che potranno acquistare un biglietto aggiuntivo da destinare a un altro tifoso in possesso della Fidelity Card “Fan Stadium Card”. Questa fase resterà attiva fino al 20 marzo, salvo esaurimento anticipato dei posti disponibili. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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