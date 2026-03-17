Stanislav Lobotka si appresta a rientrare in squadra. La notizia è stata confermata in diretta da Sky Sport 24, mentre il giornalista Massimo Ugolini si trovava presso la base d’allenamento di Castel Volturno. I tifosi del Napoli aspettano l’effettivo ritorno del centrocampista slovacco, che potrebbe riprendere gli allenamenti con il gruppo nelle prossime ore.

Stanislav Lobotka sta per tornare. La notizia che i tifosi azzurri aspettavano arriva da Sky Sport 24, con Massimo Ugolini che fa il punto dalla base d’allenamento di Castel Volturno. Il centrocampista slovacco, assente nelle ultime due giornate per un problema muscolare, sarà con ogni probabilità disponibile per la trasferta di venerdì 20 marzo contro il Cagliari. Un ritorno fondamentale per Antonio Conte, che ritrova così uno dei pilastri della sua squadra nel momento più delicato della stagione. Lobotka disponibile, Conte gestisce le energie. Il rientro di Lobotka rappresenta una vera e propria spinta psicologica per l’intero progetto partenopeo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, le ultime sul rientro di Lobotka: l’annuncio in diretta di Sky

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