Napoli Iuliano esalta Conte | Crede sempre all’impossibile

In una dichiarazione recente, Iuliano ha elogiato l'allenatore del Napoli, sottolineando come continui a credere fermamente nelle possibilità, anche quando sembrano impossibili. La frase riflette la convinzione del tecnico nel suo approccio e nella sua leadership, mentre il club e i tifosi seguono con attenzione le sue strategie e il suo modo di affrontare le sfide.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Antonio Conte non smette mai di crederci. Nemmeno davanti alle difficoltà. A sottolinearlo è Mark Iuliano, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Sunday Sport”. L’ex difensore, ex compagno proprio di Conte, ha descritto così la mentalità dell’allenatore azzurro: «Nemmeno quando gioca con i suoi figli riesce a staccare, non fa mai pace con la sua testa». Un modo per raccontare la fame e la determinazione di un tecnico che non si accontenta mai. Per Iuliano, infatti, è proprio questa la forza di Conte: «Pensate davvero che non creda all’impossibile?». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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