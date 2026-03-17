Juan Jesus, difensore del Napoli, si trova attualmente in dubbio per il prossimo impegno contro il Cagliari. La sua condizione fisica preoccupa l’allenatore, che monitora attentamente la situazione prima della partita di venerdì alle 18. La sua eventuale assenza potrebbe influenzare la formazione e le strategie della squadra in vista del match.

Cagliari-Napoli si avvicina e Conte tiene gli occhi bene aperti sulle condizioni di Juan Jesus. Non è una semplice nota di mercato o una curiosità tattica: il brasiliano rappresenta un pezzo fondamentale della difesa partenopea, e la sua presenza o assenza venerdì sera alle 18.30 può fare la differenza in una sfida che ha tutto il sapore di uno snodo cruciale della stagione. La Sardegna non è mai stata una meta semplice per gli azzurri, e questa volta il Napoli arriva con un’esigenza precisa: il sorpasso al Milan, un punto sopra in classifica, blindare la zona Champions League, provare ad avvicinarsi all’Inter (distante nove lunghezze) e allungare sulla Juventus quinta, ancora a -6. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, come sta Juan Jesus? La situazione adesso preoccupa Conte, il motivo

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