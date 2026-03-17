Napoli | Canè Moggi importante per il Napoli

Un commento recente evidenzia il ruolo di Moggi nel contesto del Napoli, sottolineando la sua importanza per la squadra. L’avvocato Agnelli aveva indicato chi fosse necessario per ottenere successi nel calcio, mentre le dichiarazioni successive si concentrano sulla presenza di Moggi e il suo impatto nel club partenopeo. La discussione si concentra sulle figure chiave coinvolte nel mondo del calcio e le loro influenze.

L’ex calciatore brasiliano trapiantato a Napoli ha evidenziato: “Se è vero che Conte sarà confermato, bisogna programmare, ma non come fatto quest’anno. L’avvocato Agnelli, ai tempi, disse che bisognava prendere Moggi, anche se non ce n’era bisogno, e ha vinto tutto. Il mio rammarico è grande per questa stagione. Contro il Chelsea ho visto Vergara, e non è possibile che un allenatore bravo come Conte non lo abbia notato prima. Vergara è subentrato perché ci sono stati degli infortuni, altrimenti giocava solamente 5 minuti ogni tanto”. “Insigne tecnicamente era più forte, ma Vergara ha più fisico e più carattere. Ora non sta rendendo perché non gioca nel suo ruolo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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