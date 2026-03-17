La polizia ha effettuato un blitz nel quartiere Secondigliano di Napoli, arrestando undici persone coinvolte in un traffico di cocaina. L’indagine ha portato allo smantellamento di una nota piazza di spaccio, chiamata “111”, che gestiva un giro d’affari di circa 280 mila euro all’anno. L’operazione mira a contrastare il traffico di droga legato ai clan locali.

Operazione della polizia nel quartiere Secondigliano: traffico di cocaina legato ai clan, giro d’affari da 280mila euro l’anno Maxi operazione antidroga dellapoliziaa Napoli, dove undici persone sono state arrestate al termine di un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico e alla detenzione di sostanze stupefacenti, con l’aggravante mafiosa, oltre a episodi di rapina ed estorsione. Il blitz ha colpito il rione Berlingieri di Secondigliano, area storicamente segnata dalla presenza della criminalità organizzata. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo gestiva un articolato sistema di spaccio di cocaina attraverso la cosiddetta “piazza di 111”, una delle più longeve della zona. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Napoli, blitz antidroga: 11 arresti, smantellata la storica “piazza di 111”

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