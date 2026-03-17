Il Napoli sta monitorando i tempi di recupero di Giovanni Di Lorenzo e David Neres, entrambi fuori causa per infortuni. Oggi rappresenta una giornata decisiva per capire quando potranno tornare in campo. Le due operazioni sono state diverse e i tempi di rientro si stimano in date separate. La squadra aspetta aggiornamenti ufficiali sui progressi di ciascun giocatore.

Il Napoli attende il ritorno dei suoi lungodegenti. Giovanni Di Lorenzo e David Neres, entrambi alle prese con i problemi fisici che li hanno costretti sotto i ferri, affrontano oggi una giornata cruciale per il loro recupero. Una visita medica di controllo presso una clinica di Via Manzoni a Napoli farà il punto sulla situazione. Per i partenopei è il momento di capire davvero quando potranno riavere a disposizione due pedine fondamentali dello scacchiere di Antonio Conte. Di Lorenzo verso il Milan: le speranze crescono. Il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo potrebbe accelerare i tempi. Secondo le indiscrezioni di Kiss Kiss Napoli, il difensore sta proseguendo regolarmente il ciclo riabilitativo sotto la supervisione dello staff medico del club partenopeo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, a che punto sono i rientri di Neres e Di Lorenzo? Si punta a due date diverse

Articoli correlati

Come sta Vergara e quando tornano McTominay, Di Lorenzo e Neres: Conte fa il punto della situazioneNel corso della conferenza stampa post partita, Antonio Conte ha fatto il punto sugli infortunati, rivelando alcuni particolari molto interessanti.

Leggi anche: Napoli, esulta Conte: due novità in vista del Como, ci sono dei rientri!

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Napoli a che punto sono i rientri di...

Temi più discussi: Napoli, a che punto è il rientro di Lobotka? La situazione; Juan Jesus scuote il Napoli: 30 punti da qui alla fine? Facciamoli tutti. Nessuno avrebbe retto come noi; In commissione il punto sul bilancio ABC 2024; Il Napoli può rientrare nella lotta per lo Scudetto? Classifica e calendario a confronto con Inter e Milan, cosa succede in caso di arrivo a pari punti.

Il Napoli riacciuffa la Roma due volte, punto che vale oro per la zona ChampionsIl Napoli acciuffa due volte la Roma (2-2) trascinata dalla doppietta di Malen e capitalizza un pareggio che vale oro per come si erano messe le cose: perché i giallorossi sono una diretta concorrente ... fanpage.it

Pavarese: Quanto accaduto a gennaio fa capire il Napoli dove vuole puntareUltimissime Calcio Napoli - Gigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto a NAPOLI MAGAZINE LIVE, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approf ... msn.com

Napoli celebra Artemisia Gentileschi: intitolate al Vomero le scale alla grande pittrice del Barocco. - facebook.com facebook

#GdiF #Napoli: sequestrati 80mila litri di gasolio di contrabbando, un’autocisterna, un autoarticolato e un impianto clandestino di rifornimento. Denunciati 4 soggetti. #NoiconVoi #informareperconoscere #cittadinoinformato x.com