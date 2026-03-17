museo tessuto moda archivi leggere il futuro

Nuovo interessante appuntamento al Museo del Tessuto intorno alla bella mostra Azzedine Alaïa e Cristóbal Balenciaga, Scultori della Forma. Domani alle 17 l’ospite sarà Sofia Gnoli, docente all’università Iulm di Milano, dove insegna storia e cultura della moda, sociologia degli eventi e archivi delle industrie creative, e autrice di numerose pubblicazioni sull’evoluzione della moda. A Prato presenterà il suo libro Archeologia della moda. Heritage, archivi, comunicazione (Carocci Editore), che esplora il crescente interesse della moda contemporanea per le proprie radici: archivi, collezionismo e memoria diventano oggi strumenti fondamentali per costruire identità, prestigio e nuove narrazioni per i brand. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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