Museo dei Bambini clima infuocato al Pilastro | interrotta la commissione | il video

Al Museo dei Bambini al Pilastro si sono verificati momenti di tensione tra attivisti contrari al progetto e cittadini favorevoli. Durante una riunione, la commissione è stata interrotta a causa di scontri tra le due parti. Un video mostra chiaramente le fasi di concitazione e le voci alte che hanno caratterizzato l’evento. La situazione rimane al centro dell’attenzione locale.