Museo dei Bambini clima infuocato al Pilastro | interrotta la commissione | il video
Al Museo dei Bambini al Pilastro si sono verificati momenti di tensione tra attivisti contrari al progetto e cittadini favorevoli. Durante una riunione, la commissione è stata interrotta a causa di scontri tra le due parti. Un video mostra chiaramente le fasi di concitazione e le voci alte che hanno caratterizzato l’evento. La situazione rimane al centro dell’attenzione locale.
Momenti di tensione tra gli attivisti contrari al progetto e i cittadini favorevoli all'opera. Alla fine la commissione di quartiere non si è svolta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Articoli correlati
Museo dei bambini al Pilastro, Comune e Pd contro i manifestanti: “Non fermeranno il progetto” | VIDEODopo l’occupazione del cantiere dove dovrebbe sorgere “Futura”, il Museo dei bambini al Pilastro, il Comune non arretra.
Alberi tagliati al Museo dei bambini. La protesta dal Pilastro al Comune: "Vogliamo incontrare il sindaco"Le motoseghe si sono accese poco dopo l’alba, svegliando il Pilastro per il taglio di cinque alberi (dovevano essere ’solo’ quattro, ma ne è stato...
Approfondimenti e contenuti su Museo dei Bambini clima infuocato al...
Temi più discussi: Lepore: Isolare i violenti. Bignami (FdI) attacca: Scontri frutto del clima alimentato dal Comune; Bambini in viaggio, 5 mete per i prossimi ponti primaverili; Nuovo corteo al Pilastro: in strada anche i Giovani palestinesi; Pilastro, fallito il dialogo fra Comune e attivisti del MuBasta: Non fermiamo i lavori del museo.
Lepore: Isolare i violenti. Bignami (FdI) attacca: Scontri frutto del clima alimentato dal ComuneSolidarietà alle forze dell’ordine sia dal centrodestra che dal centrosinistra. Il sindaco lancia un appello, De Maria (Pd): Proteste e modi inaccettabili. msn.com
Museo dei bambini, il blitz. Cento attivisti in Comune: Fermate subito i lavoriTensione a Palazzo d’Accursio, chiesto il confronto con il sindaco Lepore. Imbrattata una porta della sala Manica Lunga. Lo Giudice: Andremo avanti. msn.com
Museo del Risorgimento. Torino - facebook.com facebook
Il primo museo dedicato ad Alberto Giacometti aprirà a Parigi nel 2028 negli spazi dell’ex stazione ferroviaria Gare des Invalides, un edificio storico realizzato per l’Exposition Universelle 1900 artribune.com/arti-visive/ar… x.com