La commissione pubblica sul progetto del Museo dei bambini al Pilastro si è conclusa con un sostanziale caos, poiché residenti favorevoli e contrari all’iniziativa si sono affrontati con scontri fisici e verbali. La seduta è stata sospesa a causa delle tensioni tra i partecipanti, e alcuni assessori presenti sono usciti dall’aula. Nessuna decisione è stata presa durante l’incontro.

La commissione pubblica sul progetto del Museo dei bambini al Pilastro si è conclusa nel caos, con la sospensione della seduta a causa di scontri fisici e verbali tra residenti favorevoli e contrari all’iniziativa. A Bologna, nella casa di quartiere di via Dino Campana, l’assenza di un esito costruttivo ha lasciato aperta la questione dell’avanzamento dei lavori previsti per il nuovo spazio educativo denominato Futura. L’evento del 17 marzo 2026 ha lo scontro diretto tra due gruppi di cittadini: da un lato i membri del comitato Muvet, che hanno raccolto oltre mille firme a sostegno del progetto, dall’altro gli attivisti del gruppo Mubasta, ostili alla costruzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Museo bambini: scontri fisici e fuga degli assessori

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