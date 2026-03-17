Muore di overdose a 13 anni | è la terza adolescente in pochi giorni | Giovani sfruttate e indotte alla dipendenza

A Innsbruck, in Austria, tre adolescenti, tra cui una 13enne, sono deceduti negli ultimi giorni per sospette overdose. La notizia ha fatto scalpore e ha acceso un dibattito sulla sicurezza dei giovani. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dei decessi. La vicenda riguarda un gruppo di giovani coinvolti in situazioni di potenziale pericolo.

A Innsbruck, in Austria, tre giovanissimi, tra cui una 13enne, sono morti in pochi giorni per sospette overdose. La polizia indaga negli ambienti dello spaccio e dello sfruttamento sessuale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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