MotoGp carica Bezzecchi | Curioso di andare in Brasile sono entusiasta

Bezzecchi esprime entusiasmo per il prossimo Gran Premio in Brasile, dichiarando di essere curioso di affrontare la gara. La stagione MotoGP 2026 vede Aprilia competere con determinazione, mentre il campionato si sta delineando come molto combattuto. Il pilota italiano si prepara a scendere in pista con motivazione alta, pronto a confrontarsi con i suoi rivali. La gara si svolgerà nel circuito brasiliano nelle prossime settimane.

Bologna, 17 marzo 2026 – Aprilia quest’anno se la gioca. Il mondiale 2026 non sembra un affare racchiuso al solo Marc Marquez, che ha dominato la scorsa stagione, infatti Noale ha aperto in Thailandia esattamente come aveva chiuso l’anno scorso, dimostrandosi performante e veloce, soprattutto con un pilota che ha fatto l’ultimo step della sua carriera. Marco Bezzecchi è oggi un pilota maturo, brillante, attento e sicuro, veloce e vincente. L’errore nella Sprint Race di Buriram è stato subito riscattato da una vittoria netta e incontrovertibile in gara lunga, con un dominio dal primo all’ultimo giro e con un passo irraggiungibile. Il Bez non... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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