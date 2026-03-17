Il 16 marzo, alle 8.26 del mattino, a Kyiv è partita la sirena antiaerea e, poco dopo, si sono uditi spari in tutta la città. Mosca ha lanciato un attacco insolito contro Kyiv, che si è svolto durante il giorno e utilizzando un metodo nuovo. Nessuno è stato ancora in grado di fornire dettagli sulle modalità dell’attacco o sui danni causati.

La Russia di solito ha bombardato la capitale ucraina di notte. Ma ora i droni utilizzano reti mesh e possono comunicare tra loro anziché direttamente con una stazione di terra. E stanno diventando meno rilevabili dai sistemi di guerra elettronica. Per Washington la guerra europea sembra essere passata in secondo piano Kyiv. Il 16 marzo, alle ore 8.26 del mattino, a Kyiv è risuonata la sirena antiaerea. Poco dopo, si sono sentiti spari per tutta la città e le squadre mobili di difesa aerea hanno iniziato a lavorare per abbattere i droni russi. Si è trattato di un attacco insolito: la Russia di solito bombarda la capitale di notte. “L’esercito di Mosca ha lanciato circa trenta droni diversi nella regione di Kyiv”, ha detto al Foglio Yurii Ignat, portavoce dell’Aeronautica ucraina. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Mosca lancia un attacco insolito contro Kyiv, di giorno e con un metodo nuovo. Lezioni e segnali

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