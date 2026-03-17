morto folgorato durante il lavoro al via il processo con 20 testimoni

Un incidente mortale sul lavoro ha portato all'apertura di un processo che coinvolge 20 testimoni. La fase di istruttoria, che rappresenta il momento cruciale per l'esame di prove e documenti, sta per cominciare. Le testimonianze raccolte saranno decisive per chiarire i fatti legati alla morte dell’operaio. La procedura giudiziaria si svolge nel rispetto delle regole stabilite dalla legge.

La prossima volta inizierà l’istruttoria, la fase fondamentale del processo in cui si raccolgono, analizzano e verificano documenti, prove e informazioni. Al centro dell’udienza ci sarà la morte di Maurizio Beltrami che il 27 febbraio del 2020 è rimasto folgorato mentre lavorava alla Cartitalia di Mesola. Ieri in una lunghissa tappa del processo si è deciso come procere per sentire dieci testi per l’accusa e dieci testi per le difese, oltre all’ammissione di tutti i consulenti richiesti. Beltrami, di Porto Tolle, era dipendente di una ditta esterna, la Travaglia Impianti, società che aveva l’appalto per la manutenzione degli impianti elettrici all’interno dello stabilimento di Cartitalia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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