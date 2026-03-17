Morte Mariia | 1,3 milioni di euro pagati ai genitori

Nel Veneto, i genitori di Mariia hanno ricevuto 1,3 milioni di euro come risarcimento dopo la morte della loro figlia. La somma è stata definita in seguito a un procedimento legale che ha portato alla chiusura del caso. La vicenda ha avuto un forte impatto sulla comunità locale, che ha seguito con attenzione gli sviluppi.

Nel cuore del Veneto, un risarcimento di quasi 1 milione e 300mila euro ha appena siglato la conclusione di una tragedia che ha sconvolto la comunità locale. I familiari della piccola Mariia Markovetska, bambina ucraina di sette anni deceduta il 28 luglio 2023 ai laghi di Revine, hanno ricevuto l’indennizzo dall’assicurazione dell’Istituto San Giuseppe di Vittorio Veneto. La somma versata ha permesso di evitare che i parenti si costituissero parte civile nel processo penale attualmente in corso a Treviso contro quattro imputati responsabili della vigilanza durante la gita estiva. L’equilibrio tra giustizia e sicurezza sul territorio. Il pagamento del risarcimento rappresenta un punto di svolta nella gestione delle responsabilità legate alle attività ricreative organizzate dalle istituzioni locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Morte Mariia: 1,3 milioni di euro pagati ai genitori Articoli correlati Aragona (Fdi): "A Reggio ticket sanitari non pagati per 3 milioni di euro. La Regione spieghi""Qual è l’importo aggiornato relativo ai ticket sanitari non pagati nella provincia di Reggio?". Fondi alle aziende: 83 milioni di euro pagati nel 2025 a oltre 4mila aziende agricole del ParmenseFondi alle imprese, contrasto alla Peste suina e gestione dei lupi: a Parma si è concluso il viaggio dell’assessore Mammi Ieri, gli ultimi due... Una raccolta di contenuti su Morte Mariia Discussioni sull' argomento Tragedia ai laghi di Revine, pagato il risarcimento per la morte della piccola Mariia; Bimba annegata nel lago:1,3 milioni di euro alla famiglia; Maria Cristina Pugliese, trovata morta nella doccia: l'autopsia non chiarisce, chiesta l'archiviazione per il compagno. La famiglia è...; Eventi segnalati dai Comuni. Stile TV. . Tragedia di Montecorice, morte Michele e Maria: giallo sulle ultime ore prima dell'incidente - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook