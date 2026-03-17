Il presidente della Regione Campania ha deciso di sospendere temporaneamente i trapianti pediatrici all’Ospedale Monaldi di Napoli dopo la morte di un bambino di 2 anni avvenuta circa un mese fa. Il piccolo era stato sottoposto a un intervento di cuore, che si è rivelato fatale, e sono stati inviati ispettori per verificare la situazione. La decisione è stata presa dopo aver riscontrato un quadro clinico più grave del previsto.

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, invia gli ispettori all’Ospedale Monaldi di Napoli, dove circa un mese fa è morto il piccolo Domenico Caliendo, il bambino di 2 anni a cui era stato impiantato per errore un cuore danneggiato. Il governatore ha anche sospeso tutti i trapianti cardiaci pediatrici finché non saranno accertate le “condizioni di sicurezza necessarie”. “Dalle verifiche avviate sulla drammatica vicenda del piccolo Domenico è emerso un quadro estremamente preoccupante”, scrive Fico sui suoi canali social. “Per questo abbiamo deciso di intervenire con una prima serie di azioni chiare, responsabili e rigorose”. “Abbiamo attivato il Servizio Ispettivo Sanitario regionale, per chiedere una verifica straordinaria sull’Azienda Ospedaliera dei Colli”, annuncia il presidente campano. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Morte del piccolo Domenico, Fico sospende i trapianti pediatrici: “Emerso quadro più grave del previsto”

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