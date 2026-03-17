Il presidente della Regione Campania ha disposto un’ispezione all’ospedale pediatrico Monaldi di Napoli in seguito alla morte di un bambino di nome Domenico, avvenuta a causa del peggioramento del cuore espiantato a Bolzano. Contestualmente, è stato confermato lo stop ai trapianti presso la struttura. La vicenda riguarda il decesso di un giovane paziente e le conseguenti misure adottate dall’amministrazione regionale.

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha ordinato un’ispezione all’ospedale pediatrico Monaldi di Napoli dopo il decesso del piccolo Domenico, morto per il deterioramento del cuore espiantato a Bolzano. Confermata la sospensione dei trapianti. Possibili gravi criticità. Gli accertamenti svolti in seguito al decesso del bambino sottoposto a trapianto con un cuore danneggiato hanno rivelato un “quadro di criticità più grave di quanto inizialmente emerso”. Si parla di protocolli di trasporto e conservazione degli organi non aggiornati, formazione del personale inadeguata e scarse comunicazioni con le autorità regionali e nazionali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Morte del piccolo Domenico, Fico ordina l’ispezione al Monaldi e conferma lo stop ai trapianti

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